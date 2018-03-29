Первое свидание самое волнительное и самое романтичное. Сколько бы у вас ни
было первых свиданий, каждое из них всегда станет особенным и уникальным. Очень
часто на свидании нам хочется говорить и говорить, и говорить, не
останавливаясь.
Первое свидание самое волнительное и самое романтичное. Сколько бы у вас ни
было первых свиданий, каждое из них всегда станет особенным и уникальным. Очень
часто на свидании нам хочется говорить и говорить, и говорить, не
останавливаясь.
Нам хочется поскорее рассказать все о
себе и узнать как можно больше о партнере. Но эмоции бурлят, а мозг временно
перестает работать, и слова вырываются сами, обгоняя мысли, а слушать вы,
словно и вовсе разучились…
Говорят, что женщины любят ушами, однако, во многом это относится
и к мужчинам. Делать мужчине комплементы это не просто нормально, это очень
важно. Безусловно, не стоит перебарщивать – ваша беседа не должна перерастать в
хвалебную оду, но сказать ему, что у него отличный пиджак или, что вы восхищены
его сильными руками, будет не лишним.
Важно не только говорить комплименты, но и принимать их от
мужчины. Когда он хвалит вашу фигуру, а вы в ответ начинаете ему рассказывать,
что на самом деле вам нужно еще худеть и худеть, то это вызывает недоумение.
Если сложно принимать комплименты
от мужчины, то лучше всего просто улыбнуться и сказать "спасибо", без всяких
"но".
Рекомендуется придерживаться правила трех "не":
Не говорить о политике;
Не говорить о негативе;
Не обсуждать свои прошлые отношения на
первом свидании.
Три эти темы способны отбить все романтическое настроение у
мужчины. Он сразу же видит в вас не красивую и воодушевляющую девушку, какой вы
и являетесь, а то, что вы не хотите, но показываете ему – свою неуверенность.
На первом свидании нет места прошлому, нужно устремить ваши
взгляды в настоящее и будущее. Нужно сосредоточиться на своем партнере,
общаться, смеяться и проявлять активность. И последнее очень важно. Пассивность
на свидании может расцениваться как отсутствие интереса к мужчине. Расслабьтесь
и будьте собой – чем более вы будете открыты, тем проще вам и вашему партнеру
будет строить ваши дальнейшие отношения.
На первом свидании забегать вперед не стоит – не надо представлять себе вашу свадьбу, дом и придумывать имена детям.
Такая чрезмерная спешка неуместна, она может насторожить мужчину. Это только
первое свидание, вы практически не знаете этого мужчину, а уже рисуете картины
будущей жизни в ярких красках и мельчайших деталях.
Поговорите о ваших хобби, интересах, расспросите мужчину о
его увлечениях. Когда вы говорите на темы, близкие собеседнику, это сразу
вызывает живой отклик у человека, он видит вашу заинтересованность. Он начинает
улыбаться, вспоминать истории из жизни, а если ваши интересы схожи, то уже на
первом свидании вы сможете найти много общего, а это действительно ценно. Мужчина
увидит и оценит вашу заинтересованность. Расскажите о себе, посмотрите, будет
ли он проявлять интерес к вашей жизни или же ему больше хочется говорить о
себе.
Первое свидание – это способ узнать о своем партнере. Вспомните сказку о Золушке – главное, вовремя
уйти, вот и первое свидание не должно быть долгим. А когда
вы будете чувствовать ограниченность во времени, то не будете тратить его на
пустяки. Нужно получить как можно больше информации, эмоций и впечатлений, а
дома можно все спокойно обдумать, взвесить и понять, ваш ли это человек.