Первое свидание самое волнительное и самое романтичное. Сколько бы у вас ни было первых свиданий, каждое из них всегда станет особенным и уникальным. Очень часто на свидании нам хочется говорить и говорить, и говорить, не останавливаясь.

Первое свидание самое волнительное и самое романтичное. Сколько бы у вас нибыло первых свиданий, каждое из них всегда станет особенным и уникальным. Оченьчасто на свидании нам хочется говорить и говорить, и говорить, неостанавливаясь.Нам хочется поскорее рассказать все осебе и узнать как можно больше о партнере. Но эмоции бурлят, а мозг временноперестает работать, и слова вырываются сами, обгоняя мысли, а слушать вы,словно и вовсе разучились…Говорят, что женщины любят ушами, однако, во многом это относитсяи к мужчинам. Делать мужчине комплементы это не просто нормально, это оченьважно. Безусловно, не стоит перебарщивать – ваша беседа не должна перерастать вхвалебную оду, но сказать ему, что у него отличный пиджак или, что вы восхищеныего сильными руками, будет не лишним.Важно не только говорить комплименты, но и принимать их отмужчины. Когда он хвалит вашу фигуру, а вы в ответ начинаете ему рассказывать,что на самом деле вам нужно еще худеть и худеть, то это вызывает недоумение.Если сложно принимать комплиментыот мужчины, то лучше всего просто улыбнуться и сказать "спасибо", без всяких"но".Рекомендуется придерживаться правила трех "не":Не говорить о политике;Не говорить о негативе;Не обсуждать свои прошлые отношения напервом свидании.Три эти темы способны отбить все романтическое настроение умужчины. Он сразу же видит в вас не красивую и воодушевляющую девушку, какой выи являетесь, а то, что вы не хотите, но показываете ему – свою неуверенность.На первом свидании нет места прошлому, нужно устремить вашивзгляды в настоящее и будущее. Нужно сосредоточиться на своем партнере,общаться, смеяться и проявлять активность. И последнее очень важно. Пассивностьна свидании может расцениваться как отсутствие интереса к мужчине. Расслабьтесьи будьте собой – чем более вы будете открыты, тем проще вам и вашему партнерубудет строить ваши дальнейшие отношения.На первом свидании забегать вперед не стоит – не надо представлять себе вашу свадьбу, дом и придумывать имена детям.Такая чрезмерная спешка неуместна, она может насторожить мужчину. Это толькопервое свидание, вы практически не знаете этого мужчину, а уже рисуете картиныбудущей жизни в ярких красках и мельчайших деталях.Поговорите о ваших хобби, интересах, расспросите мужчину оего увлечениях. Когда вы говорите на темы, близкие собеседнику, это сразувызывает живой отклик у человека, он видит вашу заинтересованность. Он начинаетулыбаться, вспоминать истории из жизни, а если ваши интересы схожи, то уже напервом свидании вы сможете найти много общего, а это действительно ценно. Мужчинаувидит и оценит вашу заинтересованность. Расскажите о себе, посмотрите, будетли он проявлять интерес к вашей жизни или же ему больше хочется говорить осебе.Первое свидание – это способ узнать о своем партнере. Вспомните сказку о Золушке – главное, вовремяуйти, вот и первое свидание не должно быть долгим. А когдавы будете чувствовать ограниченность во времени, то не будете тратить его напустяки. Нужно получить как можно больше информации, эмоций и впечатлений, адома можно все спокойно обдумать, взвесить и понять, ваш ли это человек.