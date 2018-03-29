Певица рассказала о борьбе с недугом. Победить его до конца, увы, не получится.

Певица рассказала о борьбе с недугом. Победить его до конца, увы, не получится.Юлия Началова стала героиней очередного выпуска программы Первого канала "Жить здорово!" На сей раз гости в студии говорили о подагре, от которой уже много лет страдает певица. Правда, артистка еще до записи выдвинула ультимтум, что ее не будут просить снимать перед камерой перчатки и показывать в студии изуродованные подагрой руки."Первый раз я столкнулась с этим лет восемь назад. Но откладывала лечение на потом. В принципе, я сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня так называемая мигрирующая подагра: она где захотела, там и появилась", – рассказала Юлия Началова о болезни. – Я лечилась в разных странах, и это заняло очень много времени. И подбор терапии был очень долгим, чтобы я чувствовала себя, как сейчас, контролировала свое состояние и знала, если что, чем погасить боль".Cтоит заметить, что на многих светских мероприятиях певица появляется в перчатках. Когда же руки у нее открыты, пытается их прятать. Впервые же новообразования на руках артистки заметили года два назад. "Скорее всего, у девушки развиваются гигромы, в народе их называют попросту шишками, – говорил тогда хирург. – Исполнительница может травмировать эти уплотнения, а это, в свою очередь, приведет к неприятным последствиям. К тому же гигромы, разрастаясь, могут давить на нервные окончания".По одной из версий, эти уплотнения – так называемые узлы Гебердна. Они называются так по фамилии британского врача, впервые их описавшего. В суставах хрящ постепенно разрушается, а по его краям образуются твердые выступы.