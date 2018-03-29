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<a href="http://33live.ru/novosti/29-03-2018-obnovlennyj-hyundai-tucson-doberetsya-do-rossii.html" target="_blank">Обновленный Hyundai Tucson доберется до России</a> - Корейская компания Hyundai провела плановую модернизацию популярного кроссовера Tucson. И если изменения во внешности еще можно назвать легкой ретушью, то интерьер обновлен действительно серьезно.