Дана Борисова покалечилась благодаря собственной безалаберности. Телеблондинка рассказала о том, как получила ожог кожи головы.

Дана Борисова покалечилась благодаря собственной безалаберности. Телеблондинка рассказала о том, как получила ожог кожи головы.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дана Борисова опубликовала новые фотографии и рассказала драматическую историю. Телеведущая получила ожог. "Я ОЧЕНЬ СОСКУЧИЛАСЬ)))) Мы пережили очень непростые дни, но жизнь продолжается 😘, а вместе с ней и мои beauty-приключения 🤣😂🙈", – начала свой рассказ гламурная блондинка.Далее Борисова поведала суть. "5 дней подряд мыла голову дорогим профессиональным шампунем, который забыла у меня дома 🏠 парикмахер, даже не удосужившись прочитать ЧТО НА НЕМ НАПИСАНО 😄😃, заинтересовалась лишь на пятый день, когда кожа головы НЕИМОВЕРНО ЗАЧЕСАЛАСЬ И ПОКРАСНЕЛА", – пожаловалась телеведущая.Блондинка получила серьезную травму. "Приговор мастера Инала 👍 💋был страшным – ожог кожи головы🙀, оказалась, что мыла голову "химическим пиллингом"😱🤪😜😝, теперь лечу кожу и волосы 😯😬", – завершила историю Борисова.Многочисленные подписчики пожалели телеведущую. "Выздоравливайте быстрее!", "Ой, Дана я угораю, как вычудишь 😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Моя ты рыбка", "Даночка , что ж ты так невнимательно ? )))))", "Дана, вы прелесть 🙈🙈🙈", "Хахаха, аккуратнее с шампунем😂😂😂🌷🌷🌷 Даночка, выглядишь отлично!!! Так держать!" – высказались поклонники.