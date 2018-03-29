Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Владимиру Сергей Камышев, подводя итоги оперативно-служебной деятельности в 2017 году.

УМВД России по городу Владимиру подвело итоги 2017 года. По словам начальника ведомства Сергея Камышева, в прошлом году общее количество преступлений сократилось на 5% по сравнению с 2016 годом. Удалось не допустить дестабилизации криминогенной обстановки в городе. Было рассмотрено более 110 тысяч заявлений и жалоб граждан о преступлениях и происшествиях, возбуждено 4000 дел, задержано более 2000 преступников. Более чем в два раза сократились жалобы жителей на несвоевременное реагирование сотрудников полиции.Примерно одну треть преступлений составляет мошенничество, в том числе – снятие порчи, разблокирование банковских карт, освобождение родственников от уголовной ответственности, лечение от алкоголизма, выплата компенсаций. Из 529 преступлений раскрыто лишь 62. В целях профилактики мошенничества в текущем году распространено более 15 тысяч листовок, дано 25 информаций в СМИ, участковые с представителями КТОСов обошли тысячи квартир, при взаимодействии с администрацией города организовано телефонное оповещение жителей.Одним из приоритетных направлений является борьба с незаконным оборотом наркотиков. Выявлено 471 преступление, в областном центре задержано 85 сбытчиков наркотиков. Камышев сообщил, что буквально вчера был задержан житель Московской области, имевший при себе 86 пакетиков с наркотическим веществом, которые он собирался заложить на территории города с целью дальнейшего распространения.В 2017 году было совершено 45 ДТП в состоянии алкогольного опьянения, 107 ДТП произошло на пешеходных переходах. Более 20 тысяч нарушителей привлекли к административной ответственности. Наложены штрафы на сумму более 4,5 млн рублей.