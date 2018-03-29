Злоумышленник при получении товара от курьера, нанес последнему удар, и выхватил из рук смартфон, не оплатив его...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Метрогородок задержали 26-летнего приезжего по подозрению в ограблении курьера и хищении сотового телефона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение от курьера одной из фирм о грабеже. Потерпевший рассказал, что на Открытом шоссе он встретился с заказчиком смартфона для передачи товара. Не оплатив покупку, последний нанес удар курьеру, выхватил телефон и скрылся. Материальный ущерб превысил 50 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Никитинской улице. Им оказался 26-летний приезжий.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73