Сотрудники экстренных служб разрешили журналистам зайти в сгоревший торговый центр Зимняя вишня в Кемерово. Ужасающие кадры были опубликованы в Сети.

Сотрудники экстренных служб разрешили журналистам зайти в сгоревший торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Ужасающие кадры были опубликованы в Сети.Пожаром было уничтоженопрактически все. Огонь был такой силы, что свернулись даже металлические балкина одном из этажей.Эскалатор, который находилсяна третьем этаже, провалился на первый. Все внутри покрыто странной маслянистойсажей. Ролик публикует РЕН ТВ.Журналистам удалось попасть внутрь здания, в котором произошла жуткаятрагедия, унесшая жизни 64 человек, 41 из которых – дети. Как видно на кадрах ролика,в "Зимней вишне" местами просела крыша.настоящее время в здании работают следователи. Разбор завалов уже завершен, но видобгоревших этажей вызывает ужас у каждого, кто их видит.Специалисты объявили предварительные результатыпожарно-технической экспертизы. По данным МЧС, очаг возгорания находился вскрытой полости между этажами, где проходил силовой кабель.Как выяснили следователи, что при работе ТЦнарушались правила пожарной безопасности. Арестованы пять человек, в том числеуправляющая торговым центром Надежда Судденок.Ранее официальныйпредставитель Следственного комитета Светлана Петренко, заявила,что трое пропавших без вести посетителей "Зимней вишни" найдены живыми. Напомним,пожар в "Зимней вишне" вспыхнул 25 марта.