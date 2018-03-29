Сотрудники экстренных служб разрешили журналистам зайти в сгоревший торговый центр Зимняя вишня в Кемерово. Ужасающие кадры были опубликованы в Сети.
Сотрудники экстренных служб разрешили журналистам зайти в сгоревший торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Ужасающие кадры были опубликованы в Сети.
Пожаром было уничтожено
практически все. Огонь был такой силы, что свернулись даже металлические балки
на одном из этажей.
Эскалатор, который находился
на третьем этаже, провалился на первый. Все внутри покрыто странной маслянистой
сажей. Ролик публикует РЕН ТВ.
Журналистам удалось попасть внутрь здания, в котором произошла жуткая
трагедия, унесшая жизни 64 человек, 41 из которых – дети. Как видно на кадрах ролика,
в "Зимней вишне" местами просела крыша.
В
настоящее время в здании работают следователи. Разбор завалов уже завершен, но вид
обгоревших этажей вызывает ужас у каждого, кто их видит.
Специалисты объявили предварительные результаты
пожарно-технической экспертизы. По данным МЧС, очаг возгорания находился в
скрытой полости между этажами, где проходил силовой кабель.
Как выяснили следователи, что при работе ТЦ
нарушались правила пожарной безопасности. Арестованы пять человек, в том числе
управляющая торговым центром Надежда Судденок.
Ранее официальный
представитель Следственного комитета Светлана Петренко, заявила,
что трое пропавших без вести посетителей "Зимней вишни" найдены живыми. Напомним,
пожар в "Зимней вишне" вспыхнул 25 марта.