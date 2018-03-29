Ведущий некогда популярной
программы на ТНТ Алексей Куличков в эфире федерального канала отказался
помогать престарелому отцу. По мнению Алексея родственник не достоин поддержки
родных. В рамках передачи
На самом деле
отец и сын прошли проверку на детекторе лжи.
Ведущий некогда популярной
программы на ТНТ Алексей Куличков в эфире федерального канала отказался
помогать престарелому отцу. По мнению Алексея родственник не достоин поддержки
родных. В рамках передачи
"На самом деле"
отец и сын прошли проверку на детекторе лжи.
В студию пришел отец телезвезды Николай Игнатьевич. Пожилой мужчина рассказал, что
не имеет средств к существованию и пригодного жилья, поэтому вынужден скитаться, сообщает .
Пенсионер открыто заявил о своих
желаниях: он требует, чтобы сын решил его квартирный вопрос. "Мне нужно жилье,
теплый туалет. Я уже устал ждать. Он обязан", – рассказал Николай Игнатьевич.
По словам Алексея он не может
помочь родителю: "Есть финансовые обстоятельства. У меня нет возможности сейчас
купить ему квартиру". Также шоумен признался, что не виделся с отцом 17 лет. "Он
был никчемным отцом", – утверждает Алексей. Куликов заявил, что до него даже доходили
слухи о судимости родственника.
Его догадки подтвердились, Николай действительно
сидел в тюрьме. Его осудили по 111 статье УК РФ за "Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью". Потерпевший скончался после получения серьезных травм.
Куличков-старший не отрицает, что немного солгал во время допроса.
Позже в студию пришла родная сестра
телеведущего, она рассказала, что в детстве они с братом натерпелись от отца. Куличков-старший
не стеснялся рукоприкладства.
Эксперты посоветовали отвезти нерадивого
папашу в дом престарелых или на лечение. Так как выяснилось, что пенсионер тяжело болен – отнимается нога из-за гангрены.