Ведущий некогда популярной программы на ТНТ Алексей Куличков в эфире федерального канала отказался помогать престарелому отцу. По мнению Алексея родственник не достоин поддержки родных. В рамках передачи На самом деле отец и сын прошли проверку на детекторе лжи.

Ведущий некогда популярнойпрограммы на ТНТ Алексей Куличков в эфире федерального канала отказалсяпомогать престарелому отцу. По мнению Алексея родственник не достоин поддержкиродных. В рамках передачи"На самом деле"отец и сын прошли проверку на детекторе лжи.В студию пришел отец телезвезды Николай Игнатьевич. Пожилой мужчина рассказал, чтоне имеет средств к существованию и пригодного жилья, поэтому вынужден скитаться, сообщает .Пенсионер открыто заявил о своихжеланиях: он требует, чтобы сын решил его квартирный вопрос. "Мне нужно жилье,теплый туалет. Я уже устал ждать. Он обязан", – рассказал Николай Игнатьевич.По словам Алексея он не можетпомочь родителю: "Есть финансовые обстоятельства. У меня нет возможности сейчаскупить ему квартиру". Также шоумен признался, что не виделся с отцом 17 лет. "Онбыл никчемным отцом", – утверждает Алексей. Куликов заявил, что до него даже доходилислухи о судимости родственника.Его догадки подтвердились, Николай действительносидел в тюрьме. Его осудили по 111 статье УК РФ за "Умышленное причинениетяжкого вреда здоровью". Потерпевший скончался после получения серьезных травм.Куличков-старший не отрицает, что немного солгал во время допроса.Позже в студию пришла родная сестрателеведущего, она рассказала, что в детстве они с братом натерпелись от отца. Куличков-старшийне стеснялся рукоприкладства.Эксперты посоветовали отвезти нерадивогопапашу в дом престарелых или на лечение. Так как выяснилось, что пенсионер тяжело болен – отнимается нога из-за гангрены.