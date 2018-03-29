Обвиняемый в преступлении и его сожительница удивили пристава, свидетеля и потерпевшую, когда решили предаться страсти прямо в зале суда Советского района Ростова-на-Дону. Инцидент произошел во время вынесения приговора, когда судья находилась в совещательной комнате.

Обвиняемый в преступлении и его сожительница удивили пристава, свидетеля и потерпевшую, когда решили предаться страсти прямо в зале суда Советского района Ростова-на-Дону. Инцидент произошел во время вынесения приговора, когда судья находилась в совещательной комнате.Вероятно, мужчина, обвиненный в краже, уже смирился и не ждал оправдательного вердикта. Интим в общественном месте прервал судебный пристав, заметивший подозрительные манипуляции парочки. На кадрах видно, служитель порядка настолько опешил, что ограничился замечанием. За такую выходку подсудимому грозит административное наказание, передает телеканал РЕН ТВ.