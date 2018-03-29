Обвинения в домогательствах, которые звучали в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого, похожи на дань моде и попытки угнаться за вакханалией, которая происходит в США.

Обвинения в домогательствах, которые звучали в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого, похожи на дань моде и попытки угнаться за "вакханалией", которая происходит в США.Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.Он сравнил ситуацию с депутатом Государственной думы с нападками на известных кинодеятелей Голливуда.Говоря о последних, Песков сообщил, что "они заработали сотни миллионов долларов, и по истечении 10 лет они говорят, что Вайнштейн плохой"."Может быть, он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка", — заявил Песков.В сексуальных приставаниях Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук, корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.Думская комиссия по этике рассмотрела жалобы на Слуцкого и не нашла нарушений в поведении коллеги. Напротив, члены комиссии считают, обвинения в адрес главы думского комитета по международным делам свидетельствуют об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений.Харви Вайнштейн являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоевывали премию "Оскар" в разных номинациях, в том числе как лучший фильм. В октябре 2017 года Вайнштейна уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах.В марте 2018 года основанная им компания объявила о банкротстве.