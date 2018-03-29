Дочь запретила фотографировать мертвого музыканта. И на это у нее есть причины.

Дочь запретила фотографировать мертвого музыканта. И на это у нее есть причины.Скончавшийся на 88-м году жизни от рака Олег Анофриев в завещании просил епохоронить го рядом с домом – он много лет жил в двухэтажном особняке в деревне Козино.В итоге музыкант упокоится на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья 30 марта. Об этом в интервьюзаявила начальник отдела по социальным вопросам Союза кинематографистов России Татьяна Лузгина. На этом областном погосте похоронены дирижер Альгис Жюрайтис, разработчик боевых машин Николай Астров, переводчик Бржнева Виктор Суходрев, георграф Андрей КапицаПрощание с артистом состоится в траурном зале морга Центральной клинической больницы управления делами президента. При этом дочь Анофриева попросила отказаться во время панихиды от фотосъемки. Ей не хочется, чтобы потом весь интернет был заполнен снимками изменившегося от болезни мертвого отца. К тому же среди фотографов есть негласное соревнование – кто ближе и раньше снимет в гробу знаменитого покойника. Такие фотографии, например, регулярно появляются в "Тайнах звезд".Напомним, что Олег Анофриев исполнил и записал свыше 200 песен. Голос этого легендарного артиста можно услышать в фильмах "Земля Санникова" и "Принцесса цирка", мультфильмах "Бременские музыканты" и "Как Львенок и Черепаха пели песню". Он сыграл в советских фильмах "Будьте моим мужем", "Там, на неведомых дорожках...", "Человек с бульвара Капуцинов" и других. Кроме того, Анофриев попробовал себя в качестве кинорежиссера, поставив в 1992 году фильм "Быть влюбленным" с Галиной Польских, Светланой Немоляевой и Александром Лазаревым в главных ролях.