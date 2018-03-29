Житель Кемерово рассказал о происшествии. К его страданиям добавилась и эта печаль.

Житель Кемерово рассказал о происшествии. К его страданиям добавилась и эта печаль.Невозможно даже представить себе, как чувствует Игорь Востриков, потерявший во время чудовищного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" жену, троих детей и сестру чувствует себя сегодня. Тем более, когда в морге заявили, что тела родных обгорели до неузнаваемости – от некоторых остались только фрагменты. По фотографии опознать никого из родных Вострикова невозможною Поэтому требуется сложнаямолекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее трех недель и будет проводиться в Москве.Но в эти страшные дни даже на фотографии увидеть свои любимых девочек Востриков не может. Он рассказал, что недоброжелатели взломали аккаунты всоцсети и стерли фотографии с его телефона. "Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. Доэтого взломали "ВКонтакте" моей жены. Там все почистили, оставилифотографии такие простые. Я не вел свою страничку, репостила из Instagram. Я в шоке, если честно", – пишет со ссылкой на "ГоворитМосква".Действия подонков не находят оправдания. Ведь эти фотографии с праздников и путешествий – самое дорогое, что есть у Игоря Вострикова. Их потеря – словно еще одна смерть, которая и без того выкосила всю семью мужчины.Напомним, что торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми.