Евгений Вольнов не боится Рамзана Кадырова. По словам украинского пранкера, он затроллил
целую Россию, и глава Чечни не может его напугать.
Евгений Вольнов не боится Рамзана Кадырова. По словам украинского пранкера, он "затроллил
целую Россию", и глава Чечни не может его напугать.
Украинские журналисты поспешили взять интервью у ставшего
знаменитым в одночасье бойца диванного фронта. Пранкер распространял в сети
ложную информацию о трагедии в Кемерово, сообщая о сотнях погибших при пожаре.
"Россия такая страна, в которой они подают в розыск
людей по странному принципу. Вспомните, тот же самый Яценюк в Чечне. Поэтому,
как и законы России, так и это дело, возбужденное Следственным комитетом, я
верчу на оси", – заявил Вольнов изданию "Обозреватель".
Пранкер сравнил избиение студентов на Майдане в 2013 году и
пожар в ТРЦ, назвав россиян "нацией терпил". "По-моему,
украинцам хватило побитых студентов, чтобы выйти за рамки вот этого страха. Почему-то
россиянам 80 убитых, сожженных коррупцией людей, недостаточно для того, чтобы
взять в свои руки? Мы что, на нацию терпил что ли смотрим? Получается
так", – заявил Вольнов.
Напомним, что в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова
(настоящее имя тролля) возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти.
Пранкер объявлен в международный розыск.
Как писали Dni.Ru, оказать помощь в поиске
украинца готов глава Чечни Рамзан Кадыров, если перед ним поставят такую
задачу.
Вместе с тем, по словам министра республики по делам
национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, власти
региона считают, что у правоохранительных органов России достаточно
возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности пранкера.
Умаров пояснил: те, кто распространяет ложную информацию о
трагедии в Кемерово, должны быть наказаны максимально строго. "Рамзан
Ахматович четко у себя написал, что наказание должно быть строгим. Мне кажется,
нельзя спорить о том, каким должно быть наказание мерзавцу, который взбаламутил
народ и баламутит до сих пор. Потому что у этого человека нет ничего святого…
Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", –
заявил министр.
В комментариях к посту главы Чечни пользователи выражают
поддержку Кадырову. Некоторые даже написали паспортные данные и точный адрес
Кувикова.