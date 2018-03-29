Евгений Вольнов не боится Рамзана Кадырова. По словам украинского пранкера, он затроллил целую Россию, и глава Чечни не может его напугать.

Евгений Вольнов не боится Рамзана Кадырова. По словам украинского пранкера, он "затроллилцелую Россию", и глава Чечни не может его напугать.Украинские журналисты поспешили взять интервью у ставшегознаменитым в одночасье бойца диванного фронта. Пранкер распространял в сетиложную информацию о трагедии в Кемерово, сообщая о сотнях погибших при пожаре."Россия такая страна, в которой они подают в розысклюдей по странному принципу. Вспомните, тот же самый Яценюк в Чечне. Поэтому,как и законы России, так и это дело, возбужденное Следственным комитетом, яверчу на оси", – заявил Вольнов изданию "Обозреватель".Пранкер сравнил избиение студентов на Майдане в 2013 году ипожар в ТРЦ, назвав россиян "нацией терпил". "По-моему,украинцам хватило побитых студентов, чтобы выйти за рамки вот этого страха. Почему-тороссиянам 80 убитых, сожженных коррупцией людей, недостаточно для того, чтобывзять в свои руки? Мы что, на нацию терпил что ли смотрим? Получаетсятак", – заявил Вольнов.Напомним, что в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова(настоящее имя тролля) возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти.Пранкер объявлен в международный розыск.Как писали Dni.Ru, оказать помощь в поискеукраинца готов глава Чечни Рамзан Кадыров, если перед ним поставят такуюзадачу.Вместе с тем, по словам министра республики по деламнациональностей, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, властирегиона считают, что у правоохранительных органов России достаточновозможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности пранкера.Умаров пояснил: те, кто распространяет ложную информацию отрагедии в Кемерово, должны быть наказаны максимально строго. "РамзанАхматович четко у себя написал, что наказание должно быть строгим. Мне кажется,нельзя спорить о том, каким должно быть наказание мерзавцу, который взбаламутилнарод и баламутит до сих пор. Потому что у этого человека нет ничего святого…Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", –заявил министр.В комментариях к посту главы Чечни пользователи выражаютподдержку Кадырову. Некоторые даже написали паспортные данные и точный адресКувикова.