Следственный комитет России проверяет заявления о пропавших
без вести во время пожара в Зимней вишне. Трое из 67 человек
найдены живыми.
Следственный комитет России проверяет заявления о пропавших
без вести во время пожара в "Зимней вишне". Трое из 67 человек
найдены живыми.
В официальном списке пропавших без вести после пожара в
кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" значилось 67 человек.
Теперь перечень сократился до 64 имен – трое жителей региона найдены живыми,
сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает
Тем временем спасатели завершили разбор завалов торгового
центра. Специалисты объявили предварительные результаты пожарно-технической
экспертизы. По данным МЧС, очаг
возгорания находился в скрытой полости между этажами, где проходил силовой
кабель.
"Очаг первичного термического воздействия находился в
скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра",
– цитирует представителя тревожного ведомства Ura.ru. По данным экспертов, огонь распространялся вверх
от очага возгорания, площадь пожара быстро увеличивалась за счет внутренних
вихревых потоков.
По данным издания, на экспертизу также отправлены остатки
поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты
внутренней отделки – всего более сотни предметов. Эксперты предполагают, что
материалы, из которых они изготовлены, не соответствуют российским стандартам.
Следователи выяснили, что при работе ТЦ нарушались правила
пожарной безопасности. В частности, уже неделю не работала автоматическая
сигнализация. Арестованы пять человек, в том числе управляющая ТЦ Надежда
Судденок.
Пожар в "Зимней вишне" вспыхнул 25 марта. Погибли
64 человека, в том числе более сорока детей. Опознаны тела 27 человек, 14 жертв
пожара похоронили 27 числа. Еще 79 человек пострадали, из них 12 находятся в
больнице.