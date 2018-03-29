Следственный комитет России проверяет заявления о пропавших без вести во время пожара в Зимней вишне. Трое из 67 человек найдены живыми.

Следственный комитет России проверяет заявления о пропавшихбез вести во время пожара в "Зимней вишне". Трое из 67 человекнайдены живыми.В официальном списке пропавших без вести после пожара вкемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" значилось 67 человек.Теперь перечень сократился до 64 имен – трое жителей региона найдены живыми,сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передаетТем временем спасатели завершили разбор завалов торговогоцентра. Специалисты объявили предварительные результаты пожарно-техническойэкспертизы. По данным МЧС, очагвозгорания находился в скрытой полости между этажами, где проходил силовойкабель."Очаг первичного термического воздействия находился вскрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра",– цитирует представителя тревожного ведомства Ura.ru. По данным экспертов, огонь распространялся вверхот очага возгорания, площадь пожара быстро увеличивалась за счет внутреннихвихревых потоков.По данным издания, на экспертизу также отправлены остаткипоролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагментывнутренней отделки – всего более сотни предметов. Эксперты предполагают, чтоматериалы, из которых они изготовлены, не соответствуют российским стандартам.Следователи выяснили, что при работе ТЦ нарушались правилапожарной безопасности. В частности, уже неделю не работала автоматическаясигнализация. Арестованы пять человек, в том числе управляющая ТЦ НадеждаСудденок.Пожар в "Зимней вишне" вспыхнул 25 марта. Погибли64 человека, в том числе более сорока детей. Опознаны тела 27 человек, 14 жертвпожара похоронили 27 числа. Еще 79 человек пострадали, из них 12 находятся вбольнице.