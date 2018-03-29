Посол США в России Джон Хантсман не исключил заморозки российских активов. Отвечая на вопрос РБК, как Вашингтон намерен арестовать российские активы, учитывая, что в отношении дипломатической собственности действует Венская конвенция, которая гарантирует ее неприкосновенность, американский дипломат напомнил, что существуют и другие соглашения.

Посол США в России Джон Хантсман не исключил заморозки российских активов. Отвечая на вопрос РБК, как Вашингтон намерен арестовать российские активы, учитывая, что в отношении дипломатической собственности действует Венская конвенция, которая гарантирует ее неприкосновенность, американский дипломат напомнил, что "существуют и другие соглашения".Между тем, в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле отслеживают заявления об угрозах санкций в отношении российских активов за границей. "Безусловно, это очень важная субстанция, которая касается в целом имиджа стран как надежных экономических партнеров", — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.Ранее администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле с связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.Сергей Скрипаль и его дочь отравились 4 марта 2018 года у торгового центра в центре Солсбери. Их нашли на скамейке в 8 милях от лаборатории Портон-Даун, которая занимается исследованиями отравляющих веществ. Москва свою причастность к инциденту со Скрипалями категорически отвергает.