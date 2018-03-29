Аналогию между делом Скрипаля и сюжетом романа Федора Достоевского Преступление и наказание, которую привел глава британского МИД Борис Джонсон, российские дипломаты сочли не вполне корректной.

Аналогию между делом Скрипаля и сюжетом романа Федора Достоевского "Преступление и наказание", которую привел глава британского МИД Борис Джонсон, российские дипломаты сочли не вполне корректной.В Twitter посольства РФ в Великобритании отмечается, что "у Раскольникова был мотив, а у Порфирия Петровича – доказательства, а не пять слайдов в PowerPoint от британского посольства"..@BorisJohnson compared Skripal case with Crime and Punishment: good taste in books, but Raskolnikov did have a motive, and Porfiry Petrovich had evidence, not five PowerPoint slides from UK Embassy. pic.twitter.com/jNtb7MrSm9— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 марта 2018 г.28 марта Джонсон сравнил дело Скрипаля с началом "Преступления и наказания": все знают, кто преступник, и вопрос только в том, признается ли он сам или его поймают.На фоне дела Скрипаля обострились отношения РФ и Великобритании. Лондон считает Москву причастной к отравлению экс-полковника ГРУ, Москва категорически это отрицает.