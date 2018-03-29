Обещал поступление за деньги? Во Владимире арестован 35-летний местный житель. По версии следствия, он обещал содействие в поступлении абитуриента в юридический институт ФСИН, естественно, не бесплатно. Мужчина хвастался знакомствами с офицерским составом Владимирского Юридического Института. Когда к нему обратились за протекцией, он сказал семье абитуриента, что договорится с должностными лицами института о гарантированном поступлении.

29.03.2018Обещал поступление за деньги? Во Владимире арестован 35-летний местный житель. По версии следствия, он обещал содействие в поступлении абитуриента в юридический институт ФСИН, естественно, не бесплатно. Мужчина хвастался знакомствами с офицерским составом Владимирского Юридического Института. Когда к нему обратились за протекцией, он сказал семье абитуриента, что договорится с должностными лицами института о гарантированном поступлении. За это попросил 400 тысяч рублей. При получении денег мужчину задержали при поддержке спецназа. При этом, у подозреваемого был изъят травматический пистолет. Против мужчины возбуждено уголовное дело за "покушение на посредничество во взяточничестве".Метки: криминал, взяточничество, посредник, ВЮИ, владимирец, поступление, абитуриенты, следствие