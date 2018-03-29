Виталий Калоев, потерявший в 2002 году в авиакатастрофе жену, сына и дочь обратился со словами поддержки к Игорю Вострикову, вся семья которого тоже погибла в недавней трагедии в ТРЦ Зимняя вишня. Также бывший архитектор выразил соболезнования всем кемеровчанам, кого затронула беда.

Виталий Калоев, потерявший в 2002 году вавиакатастрофе жену, сына и дочь обратился со словами поддержки к ИгорюВострикову, вся семья которого тоже погибла в недавней трагедии вТРЦ "Зимняя вишня". Также бывший архитектор выразилсоболезнования всем кемеровчанам, кого затронула беда.Единственное, что можетпомочь пережить боль утраты, – поддержка близких, считает Калоев. "Пока мыхраним память о наших родных, они живы. Это тяжелая утрата. Как Игорюуспокоиться – у меня нет рецепта. Никакие слова не успокаивают. Я знаю,что он чувствует. Это – острая боль, и она никак не проходит. Будутпроходить дни, месяцы, но она никуда не уходит, просто немножко притупляется.Надо держаться. Плакать и распускать слюни – это не выход", — попросилпередать Игорю Вострикову, потерявшему своих близких во время трагедии в Кемерово,Виталий Константинович.По словам Калоева, после случившейся с его семьей трагедии ни в церковь, ни к психологу онне обращался – утрату помогли пережить братья, сестры,родственники и соседи. "Они меня не оставляли, старались всегда быть рядомсо мной, и потому мне становилось чуть-чуть легче", —добавил мужчина.Поиск виновных, по мнению Виталия, не притупит боли. Темболее, власть не виновата в том, что двери в кинозале были заперты. Калоевсчитает, что за это ответственны сотрудники "Зимней вишни", которыесбежали первыми, проявив трусость, передает .Напомним, что в июле 2002 года над Боденским озером произошлаавиакатастрофа: грузовой и пассажирский лайнеры столкнулись в воздухе. Тогдапогибли 71 человек, из них 52 ребенка, в том числе, и вся семья Калоевых.Через полтора года Виталий пробрался в дом диспетчера, по винекоторого произошла трагедия, и убил его. Верховный суд Цюриха приговорил его к восьми годам тюрьмы. После освобождения Калоев работал вМинистерстве строительства и архитектуры, позже вышел на пенсию. Каждую неделюон обязательно посещает могилы своей жены и двух детей.