Виталий Калоев, потерявший в 2002 году в
авиакатастрофе жену, сына и дочь обратился со словами поддержки к Игорю
Вострикову, вся семья которого тоже погибла в недавней трагедии в
ТРЦ Зимняя вишня. Также бывший архитектор выразил
соболезнования всем кемеровчанам, кого затронула беда.
Виталий Калоев, потерявший в 2002 году в
авиакатастрофе жену, сына и дочь обратился со словами поддержки к Игорю
Вострикову, вся семья которого тоже погибла в недавней трагедии в
ТРЦ "Зимняя вишня". Также бывший архитектор выразил
соболезнования всем кемеровчанам, кого затронула беда.
Единственное, что может
помочь пережить боль утраты, – поддержка близких, считает Калоев. "Пока мы
храним память о наших родных, они живы. Это тяжелая утрата. Как Игорю
успокоиться – у меня нет рецепта. Никакие слова не успокаивают. Я знаю,
что он чувствует. Это – острая боль, и она никак не проходит. Будут
проходить дни, месяцы, но она никуда не уходит, просто немножко притупляется.
Надо держаться. Плакать и распускать слюни – это не выход", — попросил
передать Игорю Вострикову, потерявшему своих близких во время трагедии в Кемерово,
Виталий Константинович.
По словам Калоева, после случившейся с его семьей трагедии ни в церковь, ни к психологу он
не обращался – утрату помогли пережить братья, сестры,
родственники и соседи. "Они меня не оставляли, старались всегда быть рядом
со мной, и потому мне становилось чуть-чуть легче", —
добавил мужчина.
Поиск виновных, по мнению Виталия, не притупит боли. Тем
более, власть не виновата в том, что двери в кинозале были заперты. Калоев
считает, что за это ответственны сотрудники "Зимней вишни", которые
сбежали первыми, проявив трусость, передает .
Напомним, что в июле 2002 года над Боденским озером произошла
авиакатастрофа: грузовой и пассажирский лайнеры столкнулись в воздухе. Тогда
погибли 71 человек, из них 52 ребенка, в том числе, и вся семья Калоевых.
Через полтора года Виталий пробрался в дом диспетчера, по вине
которого произошла трагедия, и убил его. Верховный суд Цюриха приговорил его к восьми годам тюрьмы. После освобождения Калоев работал в
Министерстве строительства и архитектуры, позже вышел на пенсию. Каждую неделю
он обязательно посещает могилы своей жены и двух детей.