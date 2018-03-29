Жена Дмитрия Тарасова перестала скрывать свою беременность. Анастасия Костенко и ее супруг опубликовали милые совместные фото.

Жена Дмитрия Тарасова перестала скрывать свою беременность. Анастасия Костенко и ее супруг опубликовали милые совместные фото.Практически одновременно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов на своих официальных страничках в социальной сети Instagram порадовали многочисленных подписчиков свежими фотографиями. Супруги наконец признались. что ожидают пополнения в семействе. "Hello, my sweet 2️⃣4️⃣🎂🎁 I'm very happy to share all the emotions with my love❤️" – написала Костенко по-английски. Слова можно перевести примерно так: "Ну здравствуйте, мои 24. Я счастлива разделить свои чувства со своим возлюбленным".Тарасов так подписал публикацию: "С Днем Рождения родная моя🎉🎁 Спасибо тебе за все, что делаешь для меня🙏🏻👨‍👩‍👧". На снимке футболист, обнаженный по пояс, нежно обнимает большой живот своей супруги. Интересно, что сама Анастасия облачена в длинное белоснежное платье-свитер. Оба буквально светятся от счастья.Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Милахиии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Хочется завидовать такой семье", "Как нежно и трогательно❤❤❤", "Ой! Как мило", "Поздравляю вас!!!!☺", "Желаю здорового, красивого, умного ребеночка вам!", "У вас прекрасная жена🌸Берегите и цените вообще счастье", "Это самое большое счастье!!! С днем рождения!!! Здоровья Вам и всего самого наилучшего)))", – высказались подписчики.Материал дополняется