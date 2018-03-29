Цинизм мужчины, «заказавшего» мать своей жены и проявившего изобретательность и настойчивость при попытке организовать её убийство, удивил даже опытных оперативников.

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