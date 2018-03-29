Один из пропавших без
вести в кемеровском ТЦ Зимняя вишня нашелся на парах. По словам 17-летнего молодого человека, его приписали
к потерявшимся по ошибке.
Один из "пропавших без
вести" в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" нашелся на парах. По словам 17-летнего молодого человека, его приписали
к потерявшимся по ошибке.
Парень
рассказал, как его имя попало в список после жуткого пожара. Оказывается, что в
тот роковой день он вместе с другом отправился в интернет-кафе. Из-за того, что
оно расположено в подвальном помещении, у юноши не было связи.
Его
родители подумали, что он пошел именно в сгоревший торговый центр. После
безуспешных попыток дозвониться до сына они оправились в штаб, где имя юноши
уже внесли в список пропавших.
"Когда я вышел из кафе,
родные уже были в штабе", – цитирует парня сайт "Московский комсомолец". Также
он рассказал, что являлся в штаб и просил, чтобы его вычеркнули из списка, но,
скорее всего, из-за паники и хаоса произошел сбой.
"Вчера
ко мне на занятия в техникум приходил следователь, проверил документы и наконец
вычеркнул. Сказал, что за сегодня я уже третий такой", – поделился он. Таким образом, данные Следственного комитета России о погибших
сошлись с данными МЧС. До этого информация была разной: спасатели объявили о 64-х
жертвах трагедии, следователи полагали, что их 67.
Также в
первые часы после ЧП в список пропавших без вести по ошибке попало и еще одно имя.
Разыскиваемая Наталья Сыпко и погибшая Ольга Федина оказались одним и тем же человеком. Информацию об исчезновении подавали знакомые – они перепутали имя, а
также указали фамилию мужа.
Пожар в ТЦ
"Зимняя вишня" произошел 25 марта. Площадь возгорания составила 1,5
тысячи квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело по
трем статьям. Пятерых его фигурантов арестовали на два месяца.