Один из пропавших без вести в кемеровском ТЦ Зимняя вишня нашелся на парах. По словам 17-летнего молодого человека, его приписали к потерявшимся по ошибке.

Один из "пропавших безвести" в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" нашелся на парах. По словам 17-летнего молодого человека, его приписалик потерявшимся по ошибке.Пареньрассказал, как его имя попало в список после жуткого пожара. Оказывается, что втот роковой день он вместе с другом отправился в интернет-кафе. Из-за того, чтооно расположено в подвальном помещении, у юноши не было связи.Егородители подумали, что он пошел именно в сгоревший торговый центр. Послебезуспешных попыток дозвониться до сына они оправились в штаб, где имя юношиуже внесли в список пропавших."Когда я вышел из кафе,родные уже были в штабе", – цитирует парня сайт "Московский комсомолец". Такжеон рассказал, что являлся в штаб и просил, чтобы его вычеркнули из списка, но,скорее всего, из-за паники и хаоса произошел сбой."Вчерако мне на занятия в техникум приходил следователь, проверил документы и наконецвычеркнул. Сказал, что за сегодня я уже третий такой", – поделился он. Таким образом, данные Следственного комитета России о погибшихсошлись с данными МЧС. До этого информация была разной: спасатели объявили о 64-хжертвах трагедии, следователи полагали, что их 67.Также впервые часы после ЧП в список пропавших без вести по ошибке попало и еще одно имя.Разыскиваемая Наталья Сыпко и погибшая Ольга Федина оказались одним и тем же человеком. Информацию об исчезновении подавали знакомые – они перепутали имя, атакже указали фамилию мужа.Пожар в ТЦ"Зимняя вишня" произошел 25 марта. Площадь возгорания составила 1,5тысячи квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело потрем статьям. Пятерых его фигурантов арестовали на два месяца.