Стали известны детали допроса сотрудников информационно-технологического отдела сгоревшего ТЦ Зимняя вишня. Они рассказали компетентным органам, какие последствия происходят при скачке электричества.

Стали известны деталидопроса сотрудников информационно-технологического отдела сгоревшего ТЦ "Зимняявишня". Они рассказали компетентным органам, какие последствия происходят прискачке электричества.После трагедии в Кемерово в Сеть попало видео, накотором запечатлено начало пожара. Из записи исчезли ключевые почти четыреминуты. Сразу после пропавшего куска начинается пожар. Причине "склейки" кадровнашли объяснение.Так, айтишники "Зимней вишни" рассказали следователям, что вовремя пожара находились в своем кабинете на техническом этаже. О ЧП им сообщил потелефону начальник. Мужчины выбежали на крышу, откуда их эвакуировали.По их словам, при перебое намгновение отключается свет, но видеотехника не останавливает свою работу, аначинает перезагрузку, передает "Московский комсомолец". Каждая в отдельностиперезагружается около 1,5 минуты, а коммутатор – еще несколько минут.Таким образом "вырезанный" кусок и был потерян во времяперезагрузки системы. Вероятнее всего, в 15.56, когда внезапно оборваласьвидеозапись, произошел перепад напряжения. Отключения электроэнергии он невызвал: свет лишь моргнул, а техника перезагрузилась.Все, что происходило после этого, видно на кадрах ролика. Произошловозгорание, повалил дым и огонь начал распространяться.По мнению одного из подчиненныхарестованного техдиректора "Зимней вишни" Георгия Соболева, причина возгораниякроется на четвертом этаже, где от кинотеатра до детского центра вдоль стеныбыли проложены электрокабели. По его словам, их монтировали сразу несколькоподрядных организаций, причем несогласованно между собой.Напомним,сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" вКемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.