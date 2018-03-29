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<a href="http://33live.ru/novosti/29-03-2018-renault-i-nissan-mogut-obedinitsya-v-novyj-avtomobilnyj-brend.html" target="_blank">Renault и Nissan могут объединиться в новый автомобильный бренд</a> - Две крупные автомобильные компании, уже объединенные в один концерн, собираются полностью стереть границы между марками Renault и Nissan. Появившийся в результате слияния новый автобренд позволит превзойти таких гигантов, как VW Group и Toyota (но это неточно).