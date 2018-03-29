47-летний американский рэпер Эрл Симмонс, выступающий под псевдонимом DMX, приговорен к одному году тюрьмы за неуплату 1,7 миллиона долларов налогов. Артист признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

47-летний американский рэпер Эрл Симмонс, выступающий под псевдонимом DMX, приговорен к одному году тюрьмы за неуплату 1,7 миллиона долларов налогов. Артист признал свою вину и пошел на сделку со следствием, сообщает Reuters.Популярного артиста арестовали в июле 2017 года. Рэпер не платил налоги с 2000-го по 2005 год. Он хранил миллионы долларов на счетах своего менеджера и главы лейбла.Симмонс заявил, что сожалеет о том, что не заплатил налоги сразу. Его адвокат даже включил на суде отрывок песни DMX "Slippin" 1998 года, в которой рэпер пел о трудностях, пришедших к нему вместе с популярностью.Окружной судья Манхэттена Джед Ракофф изначально собирался приговорить Симмонса к пяти годам тюрьмы, но потом смягчил приговор, потому что Симмонс, по мнению представителя власти, "хороший человек".