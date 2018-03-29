В канадском Торонто владелец ресторана Antler Kitchen and Bar Майкл Хантер на глазах у протестующих веганов разделал и съел ногу оленя. Ресторан специализируется на мясных блюдах: там подают оленину, кабана, мясо бизона.

В канадском Торонто владелец ресторана Antler Kitchen and Bar Майкл Хантер на глазах у протестующих веганов разделал и съел ногу оленя. Ресторан специализируется на мясных блюдах: там подают оленину, кабана, мясо бизона.Как сообщило канадское издание Star, зоозащитники проводили 23 марта возле ресторана уже четвертую акцию протеста. Они держали в руках плакаты: "Убийца" и "Добавьте в меню стейки для веганов".Хантер подошел к окну, показал митингующим оленью ногу, а позже съел у них на глазах приготовленный стейк.Публикация от Joel (@for_the_chefs) 28 Мар 2018 в 2:27 PDTПотом он обнародовал письмо, в котором объяснил свои действия желанием сохранить оригинальную канадскую кухню, а также отстоять право людей есть то, что они хотят.