Установлено, что 20 марта в избиении школьника принимали участие пятеро подростков.

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка по факту избиения подростка-инвалида в Покрове.Установлено, что 20 марта в избиении школьника, получившего черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения, принимали участие пятеро подростков. Трое из них (двое мальчиков и девочка) учатся в школе №2 города Покрова.Несовершеннолетняя поставлена на внутришкольный учет в конце февраля 2017 года в связи с распитием спиртных напитков на территории школы. Между тем, администрацией школы информация в органы и учреждения системы профилактики для принятия мер в отношении нее не направлялась, на заседания комиссии по делам несовершеннолетних ее родители не вызывались.Иными органами системы профилактики работа с несовершеннолетней не проводилась.В этой связи прокуратурой района директору образовательной школы №2 города Покрова внесено представление.Проверочные мероприятия проведены также в Глубоковской общеобразовательной школе, где обучаются еще двое несовершеннолетних, принимавших участие в драке. Один из них на внутришкольный учет поставлен в конце января 2018 ода в связи с пропусками уроков. Однако руководством школы с учащимся профилактическая работа организована ненадлежащим образом . Прокуратурой района директору школы так же внесено представление.Выявлено, что сам пострадавший учится в средней образовательной школе №1 города Покров, находится на домашнем обучении.Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петушинского района 25 февраля 2015 года вынесено постановление о проведении с семьей подростка индивидуальной профилактической работы по причине его ухода из дома, ночевки в подъезде многоквартирного дома. Матери несовершеннолетнего объявлено предупреждение.Постановлением комиссии при администрации района от 26 августа 2015 года мать мальчика привлечена к административной ответственности в виде предупреждения по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за нахождение ее сына без сопровождения взрослых в Москве на Курском вокзале.Позднее мама ребенка привлечена к административной ответственности в виде штрафа и предупреждения по ст. 20.22 и по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за аналогичную поездку сына в Москву без сопровождения взрослых в Москве и распитие им алкогольного коктейля.Несмотря на это длительное время семья не была поставлена на учет в единый банк данных о детях, находящихся в социально опасном положении, индивидуальная профилактическая работа с ней не проводилась, меры профилактического характера не принимались.Прокуратурой главе районной администрации и начальнику ОМВД России по Петушинскому району внесены представления. Все акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.