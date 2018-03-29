Актриса и телеведущая Настасья Самбурская жалуется на
нищенскую зарплату. Она хотела бы попросить помощи у президента.
Актриса и телеведущая Настасья Самбурская жалуется на
нищенскую зарплату. Она хотела бы попросить помощи у президента.
Настасья наябедничала журналистам, что на жалование, которое
получают сотрудники театра невозможно прожить. Поэтому артистка жаждит выступить
от лица всех мастеров сцены и попросить Владимира Путина повлиять на
руководство храмов Мельпомены. "Прожить на те деньги, которые платят сейчас,
очень трудно. Я, помимо театральной зарплаты, еще веду программу "Ревизорро", у
меня есть и другие проекты. Поэтому мне хватает на жизнь. А моим коллегам
приходится затягивать пояса!" – заявила Самбурская.
После звезда добавила, что для нее важен не большой гонорар, а хорошие роли. "Если мне предлагают сыграть
слабую женщину, я сразу отказываюсь. Мне не комфортно! Я хочу играть только
сильных женщин, потому что не хочу играть роль на сопротивление!" – сообщила
актриса.
Девушка призналась, что из-за плотного съемочного графика у
нее не хватает времени на любимое хобби. В последнее время Настасья отказалась
даже от спорта. Если раньше она активно тренировалась, то теперь в зал ходит от
случая к случаю. "Ничего не успеваю, – вздыхала актриса. – Параллельно со
съемками в фильме "Каникулы президента" я еще играла в спектакле. До сих пор не
понимаю, как актеры все успевают", цитирует звезду Sobesednik.ru.
Отметим, что Барышня настоящая звезда Instagram. На ее микроблог подписаны более девяти миллионов человек. На снимках она часто красуется в дорогих нарядах и за рулем шикарного авто, а порой она выкладывает фотоотчеты с роскошного курорта. Похоже, что Самбурская живет на широкую ногу, ведь только на рекламе в соцсети она может заработать миллионы.
Кроме того, у девушки обширный послужной список. На счету
артистки уже более десяти театральных работ и порядка 20 фильмов и телесериалов, самые
известные из них – это теленовелла "Сашатаня" и картина "Женщины
против мужчин".