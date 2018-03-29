Контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф Индии может быть подписан уже в ближайшее время. Как заявил главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов, он надеется, что это произойдет в 2018 году.

Контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" Индии может быть подписан уже в ближайшее время. Как заявил агентству ТАСС заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов, он надеется, что это произойдет в 2018 году.Напомним, ранее в индийских СМИ появилась информация, что переговоры о поставке зенитных ракетных комплексов С-400 близятся к концу. Стоимость сделки оценивается в пять с половиной миллиардов долларов.Индийские журналисты добавили, что Республика покупает комплексы полностью, то есть пусковые установки, командные пункты, радары и машины обеспечения. Все это должны передать заказчику в течение четырех с половиной лет.На сегодняшний день Россия уже поставляет ЗРК Китаю, подписан контракт с Турцией. Кроме того, "Триумфами" интересуется Катар. Как заявил Фахад Мохамед Аль-Аттыйя, посол ближневосточного государства в Москве, переговоры о поставках комплексов находятся "на продвинутой стадии".С-400 "Триумф" – самая совершенная серийная российская ЗРК. Один комплекс способен одновременно обстреливать до 6 воздушных целей. Причем максимальная дальность обнаружения летательного аппарата достигает 600 километров, а ракета достанет противника на расстоянии до 400 километров. С-400 может перехватывать как небольшие дроны, так и баллистические ракеты среднего и малого радиусов действия.