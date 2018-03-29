Чиновники начали
анонсировать реформы, которые необходимы для достижения целей, озвученных
Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Одним из больших
проектов, обсуждавшихся на коллегии Министерства экономического развития, подразумевает изменение системы
пенсионных накоплений.
Чиновники начали
анонсировать реформы, которые необходимы для достижения целей, озвученных
Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Одним из больших
проектов, обсуждавшихся на коллегии Министерства экономического развития, подразумевает изменение системы
пенсионных накоплений.
Министр финансов Антон
Силуанов предложил вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала (ИПК),
которая активно обсуждалась в 2016 году, но была отложена в связи с выборами.
По словам министра, нововведение позволит обеспечить граждан дополнительными
доходами, а государство – денежными средствами для долгосрочных инвестиций.
"За
счет индивидуального пенсионного капитала пенсии могут быть увеличены на 10–20
процентных пунктов от заработной платы, а дополнительный инвестиционный ресурс
в экономике пополнится на 1,5% ВВП. Выгодно всем", – отметил Силуанов.
Чиновники убеждают, что ИПК
нельзя будет заморозить по решению правительства, так как он будет частной
собственностью граждан. Процедуру сравнивают с банковским вкладом, с той лишь
разницей, что процесс будет проводиться в добровольно-принудительном
порядке: если человек не захочет отчислять 6% своей зарплаты в систему ИПК, ему
нужно будет написать соответствующее заявление. Сначала всех работников
подключат к накоплению пенсионного капитала автоматически, чтобы обеспечить
максимальную вовлеченность, передает MK.ru.
Напомним, что в 2016 году предложение
о внедрение ИПК социальный блок правительства принял довольно прохладно, поэтому
законопроект отложили в долгий ящик. Однако теперь, по мнению Минфина и ЦБ,
пришла пора возобновить обсуждение.
Силуанов добавил, что в
замечаниях коллег нет "ничего неустранимого". Председатель Центрального банка
Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что "надо пройти дискуссию и
принять решение". Новый вариант законопроекта может быть подготовлен за полтора
месяца и направлен в Госдуму в весеннюю, в крайнем случае – осеннюю сессию. Это
позволит запустить механизм индивидуального пенсионного капитала уже со
следующего года.