Чиновники начали анонсировать реформы, которые необходимы для достижения целей, озвученных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Одним из больших проектов, обсуждавшихся на коллегии Министерства экономического развития, подразумевает изменение системы пенсионных накоплений.

Чиновники началианонсировать реформы, которые необходимы для достижения целей, озвученныхВладимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Одним из большихпроектов, обсуждавшихся на коллегии Министерства экономического развития, подразумевает изменение системыпенсионных накоплений.Министр финансов АнтонСилуанов предложил вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала (ИПК),которая активно обсуждалась в 2016 году, но была отложена в связи с выборами.По словам министра, нововведение позволит обеспечить граждан дополнительнымидоходами, а государство – денежными средствами для долгосрочных инвестиций."Засчет индивидуального пенсионного капитала пенсии могут быть увеличены на 10–20процентных пунктов от заработной платы, а дополнительный инвестиционный ресурсв экономике пополнится на 1,5% ВВП. Выгодно всем", – отметил Силуанов.Чиновники убеждают, что ИПКнельзя будет заморозить по решению правительства, так как он будет частнойсобственностью граждан. Процедуру сравнивают с банковским вкладом, с той лишьразницей, что процесс будет проводиться в добровольно-принудительномпорядке: если человек не захочет отчислять 6% своей зарплаты в систему ИПК, емунужно будет написать соответствующее заявление. Сначала всех работниковподключат к накоплению пенсионного капитала автоматически, чтобы обеспечитьмаксимальную вовлеченность, передает MK.ru.Напомним, что в 2016 году предложениео внедрение ИПК социальный блок правительства принял довольно прохладно, поэтомузаконопроект отложили в долгий ящик. Однако теперь, по мнению Минфина и ЦБ,пришла пора возобновить обсуждение.Силуанов добавил, что взамечаниях коллег нет "ничего неустранимого". Председатель Центрального банкаЭльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что "надо пройти дискуссию ипринять решение". Новый вариант законопроекта может быть подготовлен за полторамесяца и направлен в Госдуму в весеннюю, в крайнем случае – осеннюю сессию. Этопозволит запустить механизм индивидуального пенсионного капитала уже соследующего года.