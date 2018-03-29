Бензин к лету существенно подорожает. Главная причина роста
цен – сокращение поставок топлива на биржевой рынок нефтяными компаниями.
Бензин к лету существенно подорожает. Главная причина роста
цен – сокращение поставок топлива на биржевой рынок нефтяными компаниями.
Ассоциация российских трейдеров нефтепродуктами предупредила
о рекордном росте оптовых цен. По их данным, 28 марта на Санкт-Петербургской международной
товарно-сырьевой бирже этот показатель достиг исторического максимума, начиная
с 2012 года. Лишь немного отстают от рекорда цены на московских площадках. Только
с начала марта АИ-92 подорожал на 7,84%, а с начала года – на 8,84%. "Девяносто
пятый" прибавил в цене, соответственно, 9,53% и 11,96%.
Тем временем нефтяные компании заявляют, что нормативы по
обеспечению внутреннего рынка топливом выполняют. А сдерживать экспорт, когда
внутри страны цены на порядок ниже, чем за рубежом, они не собираются. В
компаниях подчеркивают, что должны заботиться прежде всего об интересах
акционеров, а не владельцев независимых сетей АЗС.
Однако трейдеры уверены, что компании искусственно
ограничивают поставки на биржевой рынок. При этом, по данным "Аналитики товарных
рынков", доходность сетей АЗС в Санкт-Петербурге, отдельных регионах Урала
и Сибири стала отрицательной. К критической черте она приблизилась и в Москве. За
вычетом операционных расходов – на зарплату, хранение топлива, его перевозку,
примерно 4 рубля на литр – столичные АЗС, по расчетам экспертов, зарабатывают
всего 0,8 рубля на литре бензина, пишет РБК.
Средняя цена бензина АИ-92 на московских АЗС 25 марта
составила 38,6 рубля за литр – при цене оптовой закупки на бирже в 33,8 рубля.
В Екатеринбурге при розничной стоимости бензина 37 рублей за литр владельцы,
вычтя операционные расходы, остаются с убытком в 80 копеек на литр топлива.
Трейдеры предупреждают Федеральную антимонопольную службу: в
такой ситуации вполне возможен дефицит топлива. Рост цен в рознице, по
прогнозам экспертов, составит к лету до 5 рублей на литр бензина.