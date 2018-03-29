Бензин к лету существенно подорожает. Главная причина роста цен – сокращение поставок топлива на биржевой рынок нефтяными компаниями.

Бензин к лету существенно подорожает. Главная причина ростацен – сокращение поставок топлива на биржевой рынок нефтяными компаниями.Ассоциация российских трейдеров нефтепродуктами предупредилао рекордном росте оптовых цен. По их данным, 28 марта на Санкт-Петербургской международнойтоварно-сырьевой бирже этот показатель достиг исторического максимума, начинаяс 2012 года. Лишь немного отстают от рекорда цены на московских площадках. Толькос начала марта АИ-92 подорожал на 7,84%, а с начала года – на 8,84%. "Девяностопятый" прибавил в цене, соответственно, 9,53% и 11,96%.Тем временем нефтяные компании заявляют, что нормативы пообеспечению внутреннего рынка топливом выполняют. А сдерживать экспорт, когдавнутри страны цены на порядок ниже, чем за рубежом, они не собираются. Вкомпаниях подчеркивают, что должны заботиться прежде всего об интересахакционеров, а не владельцев независимых сетей АЗС.Однако трейдеры уверены, что компании искусственноограничивают поставки на биржевой рынок. При этом, по данным "Аналитики товарныхрынков", доходность сетей АЗС в Санкт-Петербурге, отдельных регионах Уралаи Сибири стала отрицательной. К критической черте она приблизилась и в Москве. Завычетом операционных расходов – на зарплату, хранение топлива, его перевозку,примерно 4 рубля на литр – столичные АЗС, по расчетам экспертов, зарабатываютвсего 0,8 рубля на литре бензина, пишет РБК.Средняя цена бензина АИ-92 на московских АЗС 25 мартасоставила 38,6 рубля за литр – при цене оптовой закупки на бирже в 33,8 рубля.В Екатеринбурге при розничной стоимости бензина 37 рублей за литр владельцы,вычтя операционные расходы, остаются с убытком в 80 копеек на литр топлива.Трейдеры предупреждают Федеральную антимонопольную службу: втакой ситуации вполне возможен дефицит топлива. Рост цен в рознице, попрогнозам экспертов, составит к лету до 5 рублей на литр бензина.