УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Бугакова Александра Александровича, 02.06.1973 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Бугакова Александра Александровича, 02.06.1973 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 16.09.2002 года.Приметы: европейский тип лица, на вид 30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, стрижка короткая, глаза серые.Особые приметы: в области лба над бровями два продольных шрама, татуировка на правом плече в виде креста, татуировка на левом плече в виде церкви с четырьмя куполами, татуировка на левом предплечье в виде джина, татуировка на правой части груди в виде амура в каске, татуировка на фалангах правой руки в виде цифр.Был одет: кожаная куртка черного цвета, джинсы черного цвета, свитер бирюзового цвета, ботинки из нубука бежевого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов- 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93