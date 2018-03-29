В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 237 рублей и после повышения составит 8424 рубля.

С 1 апреля пенсии россиян вырастут почти на 3 процента. В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 237 рублей и после повышения составит 8424 рубля. Повышение коснется 28867 владимирских пенсионеров, включая 25306 получателей социальных пенсий.Кроме того, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет на 350 рублей и составит 12432 рубля. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 29 852 рублей и 37542 рублей соответственно.