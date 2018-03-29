С 1 апреля пенсионерам повысят выплаты. Индексация социальных пенсий на 2,9 процента ждёт почти 29 тысяч владимирцев. Повысятся также и госпенсии военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.

29.03.2018С 1 апреля пенсионерам повысят выплаты. Индексация социальных пенсий на 2,9 процента ждёт почти 29 тысяч владимирцев. Повысятся также и госпенсии военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 237 рублей и составит 8 424 рубля.Метки: общество, пенсии, индексация, выплаты, пенсионеры