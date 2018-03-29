Трагедию в кемеровском ТЦ Зимняя вишня расследуют два ведомства – СКР и МЧС и их данные уже начали расходиться. Специалисты назвали две различные версии причин возникновения пожара.

Трагедию в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" расследуют два ведомства – СКР и МЧС и их данные уже начали расходиться. Специалисты назвали две различные версии причин возникновения пожара.По данным МЧС,кто-то из посетителей поджег игровую комнату. В отчете экспертов министерства сказано, что возгорание могло произойти из-за занесения постороннего источника зажигания либо открытого огня в поролоновый наполнитель детского "бассейна" на четвертом этаже здания, пишет .А быстрому распространению огня способствовали сразу несколько обстоятельств. Среди них система дымоудаления, которая не работала в момент ЧП, и вентиляция. "Неотключение вентиляции способствовало интенсивному развитию пожара",– считают расследователи.О поджоге заявила на судебном процессе обвиняемая в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" гендиректор управляющей компании ТРЦ Надежда Судденок, передает . Она даже указала, что поджигатель, скорее всего, был из группы местных подростков, которых сотрудники "Зимней вишни" неоднократно выгоняли из детской зоны за мелкое хулиганство.Однако сотрудники СКР в качестве приоритетной озвучили версию о коротком замыкании в электропроводке и опровергли доводы МЧС. Глава ведомства Александр Бастрыкин, докладывая президенту России Владимиру Путину о работе своих подчиненных в Кемерово, сообщил, что поджог маловероятен. По мнению Бастрыкина, поджигатели появились со слов "лиц, привлекаемых к уголовной ответственности", которые хотят переложить эту ответственность на мнимых преступников.По данным следователей, ответственные за случившееся – сотрудники торгово-развлекательного комплекса. Их уже взяли под стражу. Кроме того Бастрыкин полагает, что пожарные проверяли ТРЦ "мягко говоря, не слишком добросовестно".Напомним, пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов были заперты.