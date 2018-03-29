Станислав Садальский назвал показную скорбь по погибшим кемеровчанам в Сети фальшивкой. По мнению актера люди, не испытавшие на себе боль потери ребенка, не могут в полной мере понять произошедшее.

Станислав Садальский назвал показную скорбь по погибшимкемеровчанам в Сети фальшивкой. По мнению актера люди, не испытавшие на себеболь потери ребенка, не могут в полной мере понять произошедшее.В личном Instagram канале артист разместил коллаж сфотографиями звезд, которые держат табличку с напечатанным хештегом "кемеровомыстобой".На снимках изображены Дмитрий Борисов, Дмитрий Шепелев, Александр Гудков,Дмитрий Хрусталев и другие.Станислав уверен, что подобные посты в соцсетяхвсего лишь имитация реальной скорби. "Как никчемен сейчас этотвал информации, цифр, советов, как пошла и театральна вся эта виртуальнаяскорбь – свечи в аватарах, слезы в статусах, вопли клавишей капс лок", – написалСадальский.Далее артист очень витиевато добавил: "Ничем уже неостановить черный счетчик, мертвых будет гораздо больше, в первую очередь, этородители, которые остались живы, кто их воскресит? они сгорели вместе с детьми.Иеще вечный вопрос, почему в опасности один остается человеком, а другойпревращается в тварь?". Каждый подписчик понял эту фразу по-своему.Посыпались комментарии. Некоторые предположили, что актернабросился с критикой на скорбящих и возмутились: "Ине грязь это, а телевидение это все показало (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Сами все и валите в одну кучу, и скорбь,и показуху","Да, наверное, неудачно и пошловато, но то, что искренне – это точно. Не можетбыть по-другому!", "Садальский как та баба Яга, которая против!!! И ненадо судить по себе!! Если для него свечи в аватарах, слезы в статусах,пошлость и театральная скорбь, то хотя бы в эти дни не выставлял своиразвеселые посты".Другие согласились с артистом:"Верно сказано! Не таблички надо держать, а давить тех, кто виновен! Закрылиглаза на вседозволенность – вот и результаты!", "Значит меня не одну стошнилоот показного траура по нашему телевидинию", "Возмущена до предела лицемерие иподхалимство ничем не прикрытое".