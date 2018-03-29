Станислав Садальский назвал показную скорбь по погибшим
кемеровчанам в Сети фальшивкой. По мнению актера люди, не испытавшие на себе
боль потери ребенка, не могут в полной мере понять произошедшее.
Станислав Садальский назвал показную скорбь по погибшим
кемеровчанам в Сети фальшивкой. По мнению актера люди, не испытавшие на себе
боль потери ребенка, не могут в полной мере понять произошедшее.
В личном Instagram канале артист разместил коллаж с
фотографиями звезд, которые держат табличку с напечатанным хештегом "кемеровомыстобой".
На снимках изображены Дмитрий Борисов, Дмитрий Шепелев, Александр Гудков,
Дмитрий Хрусталев и другие.
Станислав уверен, что подобные посты в соцсетях
всего лишь имитация реальной скорби. "Как никчемен сейчас этот
вал информации, цифр, советов, как пошла и театральна вся эта виртуальная
скорбь – свечи в аватарах, слезы в статусах, вопли клавишей капс лок", – написал
Садальский.
Далее артист очень витиевато добавил: "Ничем уже не
остановить черный счетчик, мертвых будет гораздо больше, в первую очередь, это
родители, которые остались живы, кто их воскресит? они сгорели вместе с детьми.И
еще вечный вопрос, почему в опасности один остается человеком, а другой
превращается в тварь?". Каждый подписчик понял эту фразу по-своему.
Посыпались комментарии. Некоторые предположили, что актер
набросился с критикой на скорбящих и возмутились: "И
не грязь это, а телевидение это все показало (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Сами все и валите в одну кучу, и скорбь,и показуху",
"Да, наверное, неудачно и пошловато, но то, что искренне – это точно. Не может
быть по-другому!", "Садальский как та баба Яга, которая против!!! И не
надо судить по себе!! Если для него свечи в аватарах, слезы в статусах,
пошлость и театральная скорбь, то хотя бы в эти дни не выставлял свои
развеселые посты".
Другие согласились с артистом:
"Верно сказано! Не таблички надо держать, а давить тех, кто виновен! Закрыли
глаза на вседозволенность – вот и результаты!", "Значит меня не одну стошнило
от показного траура по нашему телевидинию", "Возмущена до предела лицемерие и
подхалимство ничем не прикрытое".