Российская морская авиация провела учения в Средиземном море. Несколько противолодочных самолетов Ту-142 поднялись в воздух с аэродрома на территории России. По пути к месту тренировки их прикрывали многоцелевые истребители СУ-30СМ ВМФ России.

Российская морская авиация провела учения в Средиземном море. Несколько противолодочных самолетов Ту-142 поднялись в воздух с аэродрома на территории России. По пути к месту тренировки их прикрывали многоцелевые истребители СУ-30СМ ВМФ России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Уже в районе учений Ту-142 провели поиск и опознание подводных лодок условного противника. Кроме того, противолодочной авиации помогали корабли средиземноморской группировки российского флота.Ту-142 был разработан к 1970 году на основе стратегического ракетоносца Ту-95, точнее тогда он еще был бомбардировщиком. Все вооружение морской версии легендарного стратега предназначено для уничтожения подводных и надводных кораблей. Это 8 ракет Х-35, торпеды и глубинные бомбы.Для поиска подлодок в арсенал самолета входят радиогидроакустические буи РГБ-75. Их сбрасывают сразу несколько, радиус действия каждого – 5 километров. Как только один из них замечает субмарину, то тут же сообщает об этом экипажу Ту-142. В этом случае противолодочный самолет сбрасывает дополнительные датчики, чтобы точно определить, в каком направлении движется подводная лодка, на какой глубине и с какой скоростью. Дальше все зависит от задачи: Ту-142 либо уничтожит корабль, либо продолжит за ним следить.