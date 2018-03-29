И вызывает жгучий интерес // Мой часто изменяющийся вес, – пела Алла Пугачева в хите Живи спокойно, страна. И правда, прежде она неидеальную фигуру скрывала за бесформенными балахонами. Теперь же похудела настолько, что покупает себе подростковые вещи.

"И вызывает жгучий интерес // Мой часто изменяющийся вес", – пела Алла Пугачева в хите "Живи спокойно, страна". И правда, прежде она неидеальную фигуру скрывала за бесформенными балахонами. Теперь же похудела настолько, что покупает себе подростковые вещи."У Аллы Борисовны красивые ноги без целлюлита. И я сторонник того, чтобы она их показывала, а не прятала под балахонами, – рассказал стилист звезды Алишер. – Кстати, джинсы она теперь носит подросткового размера". Всех, разумеется, волнует вопрос: как Пугачевой удалось сбросить все лишнее. По ее словам, это вышло случайно: "Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась!" Сегодня она, как говорят, весит всего 54 килограмма.На самом деле, конечно, странными таблетками дело явно не ограничилось – артистка даже лежала в клинике для похудения. И вынесла оттуда очень действенный рецепт под названием "СССР". Расшифровывается аббревиатура так: Сдобное, Сладкое, Соленое, Разгрузка. Суть проста – ограничить себя в первых трех "С" и выделять один день для разгрузки. "У каждой женщины внутри есть способность самостоятельно определять свои потребности, что из еды вредно, а что полезно. И чудеса здесь ни при чем", – говорила исполнительница.Хотя к диетам она, конечно, тоже прибегала. "Ох, сколько я этих диет знаю. У меня был такой случай: я отдыхала в Италии и увидела в бутике потрясающее платье. Мне нужно было похудеть для него на восемь килограммов, хотя я на тот момент в общем-то худенькая была. И мне рассказали про одну эффективную диету. Два дня я ела только обезжиренный сыр и запивала его бокалом белого вина. Причем сыр нужно есть только когда действительно хочешь есть. Остальные дни можно было есть только постное отварное мясо и запивать его красным вином. Соблюдать в Италии такую диету просто, потому что там столько сор­тов сыра, такой выбор мяса. Диета потрясающая, я очень похудела и влезла в платье своей мечты", – цитирует Пугачева