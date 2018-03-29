В четверг, 29 марта, Международная федерация футбола опубликовала список арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира в России. В нем нашлось место и российской бригаде судей во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

В четверг, 29 марта, Международная федерация футбола опубликовала список арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира в России. В нем нашлось место и российской бригаде судей во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Тихон Калугин и Антон Аверьянов.Напомним, что чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Саранске.