Криминальный авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов) приговорен к 9 годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. 27 марта его и 11 сообщников признали виновными в вымогательстве.

Криминальный авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов) приговорен к 9 годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. 27 марта его и 11 сообщников признали виновными в вымогательстве.Помощник Калашова Андрей Кочуйков (Итальянец) приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Другой приближенный вора в законе, вице-президент "Союза десантников России" Батыр Бекмурадов получил 9 лет и 4 месяца колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс".Еще девять фигурантов дела приговорены к длительным срокам лишения свободы.Всего суд рассматривал два эпизода вымогательства – по одному потерпевшей проходит директор ресторана Elements Жанна Ким, по другому — бизнесмен Лев Гарамов. В обоих случаях бандиты действовали под началом Шакро Молодого.Прокуратура требовала для Калашова 10 лет и штраф в 700 тысяч рублей.