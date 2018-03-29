Страшный пожар в четырехэтажном торговом центре Зимняя вишня в Кемерове унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев так и не приехал на место трагедии, а митингующих людей назвал кучкой бузотеров, при этом к своим детям и внукам чиновник относится с особым трепетом.

Страшный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев так и не приехал на место трагедии, а митингующих людей назвалкучкой "бузотеров", при этом к своим детям и внукам чиновник относится с особым трепетом.73-летний Аман Тулеевзанимает пост губернатора уже более 20 лет. Судя по всему, за это время он с лихвой обеспечилсвоим родственникам безбедную жизнь.Так, сын Тулеева Дмитрии является руководителем федеральногоуправления автодорог "Сибирь". В 2016 году сообщалось, что мужчинасостоит в двух потребительских кредитных кооперативах, в то время как его отецпринял закон о запрете коллекторской деятельности, передаетСвой шикарный образ жизни Дмитрий нисколько не скрывает, то же самое можно сказать и о его 18-летнем сыне, который занимается большим теннисом. Как известно, в этом виде спорта особенно талантливы представители золотой молодежи. Парень много путешествует, а также ни в чем себе не отказывает, веселясь с друзьями.Стоит упомянуть, что на одном из дней рождения мальчика поздравляла певица Вера Брежнева. Артистка выразила надежду, что когда Андрей вырастет, то обязательно познакомится с ее дочкой. На что папа завидного жениха воскликнул: "Бери телефон, Андрюха!".Сообщается, что у Тулеева также есть любопытный внук Станислав,который из бедного сироты за кротчайший срок превратился в "золотогомальчика". Видимо, по наставлению дедушки, мужчина не ведет социальныесети, чего нельзя сказать о жене Станислава.Девушка выкладывает фотографии практически ежедневно. Наодном снимке она трапезничает в дорогом ресторане, на другом – отдыхает с мужемв Италии. На следующем фото Кристина хвастается новыми вещами от премиумбрендов.Видимо, у девушки есть амбиции стать популярным блогером.Примечательно, что фотографии с мужем Кристина почти не выкладывает, а наредких кадрах лицо Стаса либо закрыто, либо плохо видно. "Супруг просто нелюбит социальные сети",– объясняла девушка.До брака счастливаямамочка работала риелтором и совершала сделки для знаменитостей. Сейчас девушкапредпочитает проводить время за рукоделием, делая на заказ разнообразные украшенияиз бисера.Отметим, что после того, как на шикарную жизнь семьи губернатора обратили внимание СМИ, внук Тулева закрыл свой Instagram. Однако Dni.Ru успели сделать скрины.