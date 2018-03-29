"Установлено, что фигуранты заставили двоих акционеров негосударственного пенсионного фонда подписать в их пользу передаточные распоряжения на 100 400 акций каждое", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в ходе предварительного расследования установлено, что фигуранты под угрозой насилия заставили двоих акционеров негосударственного пенсионного фонда подписать в пользу соучастников передаточные распоряжения на 100 400 акций каждое, общей стоимостью свыше 202 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники похитили у одного из потерпевших денежные средства в размере около полумиллиона рублей, а также выдвинули требование о передаче им впоследствии еще большей суммы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, необходимые для передачи ценных бумаг документы подготовила, а затем заверила участница организованной группы, на тот момент исполнявшая обязанности нотариуса.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ.В настоящее время 9 участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Соучастнице, исполнявшей обязанности нотариуса, кроме того, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 202 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.