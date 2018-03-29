При проведении обследования по месту жительства подозреваемого в различных емкостях обнаружено вещество, общей массой более 1750 граммов героина...

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали около подъезда одного из домов на шоссе Энтузиастов 52-летнего ранее судимого жителя столицы. При личном досмотре у него в пачке из-под сигарет был обнаружен сверток с порошкообразным веществом, массой около 50 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином.Далее при проведении обследования по месту жительства подозреваемого в различных емкостях обнаружено вещество, общей массой более 1750 граммов, которое, согласно проведенному исследованию, также является героином. Кроме того, в квартире находились предметы для измельчения, взвешивания и фасовки запрещенных средств и веществ.Общее количество изъятого героина составило более 1,8 кг.Установлено, что мужчина занимался распространением крупных партий наркотиков на территории Московского региона через тайники-закладки.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве