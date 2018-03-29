Массовая проверка автотранспорта будет проводиться в ближайшие пятницу и субботу.

К настоящему времени в статистику региональной Госавтоинспекции уже попали 40 водителей, находящихся в момент дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. То есть в каждом десятом ДТП с начала текущего года водитель находился в неадекватном состоянии. Ряд территорий вызывает особую тревогу инспекторов дорожно-патрульной службы – это город Владимир, Ковровский, Муромский, Киржачский и Петушинский районы.К сожалению не все осознают, что садиться за руль после принятия спиртного категорически нельзя. Даже суровые штрафы, уголовная ответственность и перспектива на долгое время стать пешеходом не останавливает некоторых любителей употребить алкоголь перед поездкой.Для исправления сложившейся ситуации Госавтоинспекцией практикуются сплошные проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения.Так, очередная массовая проверка по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, будет проводиться сотрудниками областной отдельной роты ГИБДД Управления МВД России по Владимирской области 30 и 31 марта 2018 года в одной из вышеобозначенных территорий.Во многих районах области в настоящее время организована работа с общественными организациями и объединениями, гражданами, которые оказывают помощь правоохранителям по информированию о водителях, состояние которых вызывает подозрение. Это во многом помогает принять своевременные меры и избежать возможных трагических последствий.Госавтоинспекция вновь напоминает: не садитесь за руль в состоянии опьянения, не допускайте к управлению транспортным средством своих близких, находящихся в нетрезвом состоянии! Помните, что на пути неадекватного водителя могут оказаться близкие вам люди.