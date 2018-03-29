После теплых поздравлений сотрудники полиции УВД по ВАО вручили юбиляру цветы и памятные подарки...

С днем рождения Саженина Алексея Павловича приехали поздравить начальник ОМПО УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Станислав Крузин, сотрудники ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и председатель совета ветеранов аппарата УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Александр Сорокин.Алексей Павлович Саженин родился 25 марта 1928 года в Воронежской области в селе Корнево. Когда началась война, после 7 классов школы, Алексей Павлович трудился на Воронежском вагонно-ремонтном заводе.После войны Алексей Павлович проходил службу в пограничных войсках, потом переехал в столицу и начал работать в 101-м Отделении Куйбышевского РОВД г. Москвы, где проработал до 1975 года в должности милиционера патрульно-постовой службы.После теплых поздравлений сотрудники полиции УВД по ВАО вручили юбиляру цветы и памятные подарки.Алексей Павлович награжден медалями за безупречную службу I, II и III степени.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве