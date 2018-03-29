Злоумышленник пообещал потерпевшему оказать содействие в покупке трех зданий, расположенных в центре столицы, однако, получив денежные средства, не выполнил обещанное...

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 34-летнего жителя столицы по подозрению в хищении 15 млн рублей под видом продажи недвижимости», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о хищении у него денежных средств. Потерпевший рассказал, что малознакомый гражданин пообещал ему оказать содействие в покупке трех зданий, расположенных в центре столицы. Мужчина отчитывался о проделанной работе, предоставляя расписки о сдаче документов в различные инстанции, получая взамен деньги от потерпевшего. В дальнейшем злоумышленник не выполнил обещанное и скрылся. Материальный ущерб составил 15 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник в действительности не имел возможностей помочь потерпевшему купить недвижимость.По данному факту следствием УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61