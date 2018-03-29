Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЮАО и ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 34-летнего приезжего по подозрению в вымогательстве...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЮАО и ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 34-летнего приезжего по подозрению в вымогательстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение от женщины о вымогательстве. Заявительница рассказала, что ей пришло смс-сообщение с просьбой о помощи от бывшего супруга, которого удерживают в автомобиле, избивают и требуют деньги.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Большой Тульской улице остановили автомобиль-такси марки КИА и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина. Установлено, что злоумышленник арендовал автомобиль с водителем, после чего встретился с потерпевшим, с которым был ранее знаком. В машине подозреваемый стал избивать его и требовать 100 тысяч рублей, в счет возврата якобы имеющегося долга. Потерпевший, находившийся в машине, был доставлен в одну из столичных больниц.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22