Апелляционный суд Киева не поддержал жалобу защиты депутата Верховной Рады Надежды Савченко об отмене решения предыдущей инстанции об ее аресте до 20 мая. Савченко также ходатайствовала об отводе прокуроров и судей, однако и эти ее требования суд не удовлетворил.

Апелляционный суд Киева не поддержал жалобу защиты депутата Верховной Рады Надежды Савченко об отмене решения предыдущей инстанции об ее аресте до 20 мая. Савченко также ходатайствовала об отводе прокуроров и судей, однако и эти ее требования суд не удовлетворил.Как напоминает ТАСС, 22 марта Верховная Рада удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог.Депутату Надежде Савченко инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине. Сама депутат себя виновной не признает.