Показательной отставки Амана Тулеева не будет. Кремль планирует отправить губернатора Кемеровской области в отставку, но позже.

Показательной отставки Амана Тулеева не будет. Кремльпланирует отправить губернатора Кемеровской области в отставку, но позже.Решение о том, что глава Кузбасса должен покинуть свой пост,было принято еще до трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". Однакопрямо сейчас его в отставку не отправят, рассказали журналистам источники вКремле.Если губернатора уволят сейчас, то это будет выглядеть какрешение, принятое под давлением. "Путин, как известно, не любит приниматькадровых решений под давлением, он не сторонник показательных отставок", —сказал источник.Речь о смещении с поста Амана Тулеева зашла и 27 марта, навстрече президента с родственниками погибших в кемеровском пожаре. "Во-первых,под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе– нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем – а мы этосделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когдалюди погибли, дети", – заявил Владимир Путин.Есть и другая причина, по которой губернатору Кузбасса небудут устраивать "показательную порку". Как отметили в Кремле, Тулееввсегда считался успешным главой региона и пользовался уважением президента, сообщает со ссылкой на РБК.Напомним, пожар в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека – в том числе 41 ребенок в возрасте от двух до 14 лет. За медицинской помощью обратились 70 человек, в том числе два спасателя. Сейчас в больницах остаются 11 пострадавших.Президент России на встрече с жителями Кемерово заверил их, что расследование причин пожара будет проведено самым тщательным образом. Будут установлены все виновники трагедии, и ни один из них не уйдет от ответственности – невзирая на статус.