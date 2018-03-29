Показательной отставки Амана Тулеева не будет. Кремль
планирует отправить губернатора Кемеровской области в отставку, но позже.
Показательной отставки Амана Тулеева не будет. Кремль
планирует отправить губернатора Кемеровской области в отставку, но позже.
Решение о том, что глава Кузбасса должен покинуть свой пост,
было принято еще до трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". Однако
прямо сейчас его в отставку не отправят, рассказали журналистам источники в
Кремле.
Если губернатора уволят сейчас, то это будет выглядеть как
решение, принятое под давлением. "Путин, как известно, не любит принимать
кадровых решений под давлением, он не сторонник показательных отставок", —
сказал источник.
Речь о смещении с поста Амана Тулеева зашла и 27 марта, на
встрече президента с родственниками погибших в кемеровском пожаре. "Во-первых,
под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе
– нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем – а мы это
сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда
люди погибли, дети", – заявил Владимир Путин.
Есть и другая причина, по которой губернатору Кузбасса не
будут устраивать "показательную порку". Как отметили в Кремле, Тулеев
всегда считался успешным главой региона и пользовался уважением президента, сообщает со ссылкой на РБК.
Напомним, пожар в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека – в том числе 41 ребенок в возрасте от двух до 14 лет. За медицинской помощью обратились 70 человек, в том числе два спасателя. Сейчас в больницах остаются 11 пострадавших.
Президент России на встрече с жителями Кемерово заверил их, что расследование причин пожара будет проведено самым тщательным образом. Будут установлены все виновники трагедии, и ни один из них не уйдет от ответственности – невзирая на статус.