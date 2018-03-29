Звезда Дома-2 открыла свой телеканал. И тут же получила поток негатива и критики в свой адрес.

Звезда "Дома-2" открыла свой телеканал. И тут же получила поток негатива и критики в свой адрес."Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет - одно сплошное телевидение", – мечтали герои фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Но, конечно, тогда никто не думал, что в 2017 году это будет телевидение имени Ольги Бузовой. Да, у звезды "Дома-2" появляется собственный канал на месте одного из федеральных! И все программы там будет посвящены только ей одной!Вот программа передач только одного из дней.9:30 – 10:00 Клипы Ольги Бузовой10:00 – 10:30 Comedy Баттл. Первое выступление Ольги Бузовой в комедийном жанре10:30 – 12:00 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны12:00 – 20:30 Сериал "Бедные люди" – дебют Ольги как актрисы. Все серии20:30 – 22:30 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны22:30 – 23:00 Шоу "Прожарка" с участием Ольги Бузовой"Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 млн подписчиков в Instagram, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!", – улыбается креативный продюсер "БузоваTV" Ольга Бузова,"У меня нет слов в голове – одни маты от этой новости", "У тебя в голове нет ни только слов, но и мозгов", "Теперь точно не буду выбрасывать телевизор – будет, куда плевать", "У Высоцкого своего канала не было, видно, творчества не хватило", – глумятся над Бузовой россияне.