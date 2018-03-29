Бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации Правый сектор Дмитрий Ярош сфотографировался с тремя своими внуками. Снимок сделан на дне рождения младшей – Софии.

Бывший лидер запрещенной в Россииэкстремистской организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош сфотографировался стремя своими внуками. Снимок сделан на дне рождения младшей – Софии.Милый снимок нынешний народный депутат выложил в соцсетиFacebook. На нем он держит двоих малышейна коленях, а третий обнимает его сзади за шею, сидя на плечах. При этомДмитрий Ярош счастливо улыбается."Моей внучке, девчушке, 1 годик. Назар и Устимпразднуют вместе с нами... Круто быть трижды дедом", – приводит слова националистасайт Depo.Днипро. Отметим, у Яроша есть сын Дмитрий и дочери Иринаи Анастасия.Напомним, ранее Дмитрий Ярош предположил, что Киев вернет под свойконтроль Донбасс 20 апреля 2018 года. Причем основатель "Правогосектора", причастного к десяткам убийств, заявил, что помогут в этом какраз миротворцы. Отметим, члены этой запрещенной в России экстремистской организациивоевали на Донбассе против мирногонаселения, а также устраивали там же бунты во время переворота.Война в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Новыеукраинские власти начали в регионе так называемую антитеррористическуюоперацию. По данным Организации Объединенных Наций, за почти четыре годаконфликта его жертвами стали около десяти тысяч человек.