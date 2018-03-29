Бывший лидер запрещенной в России
экстремистской организации Правый сектор Дмитрий Ярош сфотографировался с
тремя своими внуками. Снимок сделан на дне рождения младшей – Софии.
Бывший лидер запрещенной в России
экстремистской организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош сфотографировался с
тремя своими внуками. Снимок сделан на дне рождения младшей – Софии.
Милый снимок нынешний народный депутат выложил в соцсети
Facebook. На нем он держит двоих малышей
на коленях, а третий обнимает его сзади за шею, сидя на плечах. При этом
Дмитрий Ярош счастливо улыбается.
"Моей внучке, девчушке, 1 годик. Назар и Устим
празднуют вместе с нами... Круто быть трижды дедом", – приводит слова националиста
сайт Depo.Днипро. Отметим, у Яроша есть сын Дмитрий и дочери Ирина
и Анастасия.
Напомним, ранее Дмитрий Ярош предположил, что Киев вернет под свой
контроль Донбасс 20 апреля 2018 года. Причем основатель "Правого
сектора", причастного к десяткам убийств, заявил, что помогут в этом как
раз миротворцы. Отметим, члены этой запрещенной в России экстремистской организации
воевали на Донбассе против мирного
населения, а также устраивали там же бунты во время переворота.
Война в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Новые
украинские власти начали в регионе так называемую антитеррористическую
операцию. По данным Организации Объединенных Наций, за почти четыре года
конфликта его жертвами стали около десяти тысяч человек.